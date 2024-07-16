В здании, из которого стреляли в Трампа, было три снайпера-охранника - CBS

В здании, с крыши которого Томас Крукс стрелял в экс-президента США Дональда Трампа, были снайперы Секретной службы. Об этом передает канал CBS со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сообщает Новое время.

По словам источника, один из снайперов, находившихся в здании, видел, как 20-летний Крукс внимательно смотрел на крышу, а затем внезапно исчез из поля зрения.

Затем он так же внезапно вернулся, сел на траву и начал внимательно смотреть на экран своего смартфона, говорит сотрудник правоохранительных органов города Батлер (штат Пенсильвания). В этот момент один из снайперов Секретной службы сфотографировал его.

Затем Крукс достал дальномер, и снайпер связался по рации с командным пунктом. Далее молодой человек снова исчез, а потом вернулся в третий раз — уже с рюкзаком.

Снайперы сообщили начальству, что к задней части здания подходит человек с рюкзаком, который подозрительно себя ведет.

Сейчас правоохранители считают, что Крукс мог вскарабкаться на крышу по трубе вентиляционной системы. Пока к зданию экстренно направлялась подмога, вызванная снайперами, тот был уже непосредственно на крыше.

Затем один из полицейских тоже полез на крышу, но быстро остановился, потому что Крукс направил на него дуло винтовки, а через несколько секунд он открыл огонь по Трампу.