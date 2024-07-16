Комитет ВР увидел коррупционные риски в законопроекте о достройке энергоблоков Хмельницкой АЭС

Антикоррупционный комитет Верховной Рады нашел коррупционные риски в законопроекте о достройке 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС.﻿﻿ Со ссылкой на пресс-службу Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики, сообщает Экономическая правда.

"Признаны не соответствующими требованиям антикоррупционного законодательства законопроекты: "О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электрической станции" , - говорится в сообщении.

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что законопроект "снесли" с повестки дня ВР, но не уточнил причины. Следующая попытка голосования состоится в четверг 18 июля.

Достроить энергоблок №3 на ХАЭС планируют в течение трех лет, а №4 - через год-полтора после третьего.

Энергоблоки №3 и №4 на Хмельницкой АЭС должны быть достроены, однако из соображений безопасности это следует делать после завершения войны.

Для достройки Хмельницкой атомной электростанции планируется привлечь кредитные средства, а также собственные средства НАЭК "Энергоатом".

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг на заседании в понедельник одобрил законопроект №11146 о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС (Х3/Х4).