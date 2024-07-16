Украинцам рассказали, когда станет меньше отключений света
Жара в Украине спадет в ближайшие дни, что уменьшит нагрузку на энергосистему. Об этом заявил в эфире национального телемарафона глава Государственной инспекции энергетического надзора Руслан Слободян, сообщает Деловая столица.
"Как только температурные режимы станут ближе к норме, объемы введенных графиков ожидаемо снизятся", — сказал он.
По словам Слободяна, ремонтные работы ведутся круглосуточно, что также будет иметь положительное влияние.
"Надеемся уже в ближайшее время, но о детальных планах по восстановлению и понятным причинам я более подробно рассказать не могу", — отметил чиновник.