Украинцам рассказали, когда станет меньше отключений света

Жара в Украине спадет в ближайшие дни, что уменьшит нагрузку на энергосистему﻿. Об этом заявил в эфире национального телемарафона глава Государственной инспекции энергетического надзора Руслан Слободян, сообщает Деловая столица.

"Как только температурные режимы станут ближе к норме, объемы введенных графиков ожидаемо снизятся" , — сказал он.

По словам Слободяна, ремонтные работы ведутся круглосуточно, что также будет иметь положительное влияние.