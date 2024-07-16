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Украинцам рассказали, когда станет меньше отключений света

Украинцам рассказали, когда станет меньше отключений света
Фото: Рixabay

Жара в Украине спадет в ближайшие дни, что уменьшит нагрузку на энергосистему﻿. Об этом заявил в эфире национального телемарафона глава Государственной инспекции энергетического надзора Руслан Слободян, сообщает Деловая столица.

"Как только температурные режимы станут ближе к норме, объемы введенных графиков ожидаемо снизятся", — сказал он.

По словам Слободяна, ремонтные работы ведутся круглосуточно, что также будет иметь положительное влияние.

"Надеемся уже в ближайшее время, но о детальных планах по восстановлению и понятным причинам я более подробно рассказать не могу", — отметил чиновник.

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