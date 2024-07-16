Чехия передала Украине первые 50 тысяч боеприпасов, часть уже на фронте

Часть снарядов, которые Украина начала получать по инициативе Чехии, уже находится на линии фронта. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль во время пресс-конференции со своим чешским коллегой Петром Фиалой, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По словам Шмыгаля, во время его визита в Чехию важным пунктом была и чешская инициатива по поставке боеприпасов украинским военным. Он отметил, что инициатива уже действует и значительно улучшила позиции ВСУ на фронте.