Президент Финляндии подписал закон о запрете миграции из РФ

Президент Финляндии Александр Стубб во вторник, 16 июля, подписал закон о депортации, который вступит в силу 22 июля и будет действовать в течение года. Он является реакцией на опасения относительно эскалации российской миграции на восточной границе. Со ссылкой Yle, сообщает Новое время.

Новый закон позволит финским пограничным органам отказывать в приеме заявлений о предоставлении убежища при определенных условиях.

«Я понимаю все правовые и гуманитарные сложности, связанные с этим законом. Обсуждение показало твердую приверженность финнов к вопросам национальной безопасности и правового государства» , — написал президент в Instagram.

Искателям убежища, которые пытаются въехать в Финляндию, могут отказать во въезде или депортировать их. Это означает, что финские пограничники больше не обязаны принимать заявления от всех желающих на восточной границе, пишет Yle.

Однако новый закон не будут внедрять сразу после принятия. Как чрезвычайная мера, правительство и президент должны вместе оценить, когда будет достигнут порог для имплементации.

По словам министра внутренних дел Мари Рантанен, для активации закона нужен высокий порог, однако «пока нет ситуации, когда его применение было бы необходимым».

Правительство считает этот законопроект необходимым для противодействия потенциальному «гибридному влиянию» со стороны России, в частности, направлению больших групп мигрантов в финские контрольно-пропускные пункты на восточной границе.