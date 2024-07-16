После обысков БЭБ на табачных заводах одного из производителей лишили лицензии

После масштабных обысков Бюро экономической безопасности (БЭБ) на табачных фабриках одного из производителей лишили лицензии.﻿ Об этом заявил руководитель подразделения детективов защиты экономики в сфере обращения подакцизных товаров БЭБ Виктор Лысенко. Со ссылкой на его выступление, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

По его словам, в рамках расследования уголовных производств был назначен ряд экспертиз. В дальнейшем Государственная налоговая служба провела фактическую проверку и по ее результатам аннулировала одной из компаний-фигурантов лицензию на производство табачных изделий, добавил представитель БЭБ.

Лысенко уточнил, что в общей сложности к проведению обысков у производителей нелегальных табачных изделий было привлечено более 100 сотрудников Бюро, 10 криминалистов и 10 специалистов Государственной налоговой службы, а также Нацполиция и технические специалисты.

По их итогам детективы БЭБ изъяли две линии для производства сигарет и 18 тонн табачного сырья на нелицензионном складе одного из производителей, одну линию для переработки табачного сырья – на складе, не указанном производителем, более 3 тысяч электронных сигарет с переклеенными датами. тары, около 5 тонн табака, хранившегося на складе одного из производителей без соответствующей лицензии и образцы табачной продукции, по которым назначены сравнительные экспертизы и т.д.

Лысенко добавил, что в отношении изъятых во время обысков образцов назначено более 20 различных экспертиз, следственные действия продолжаются.

В БЭБ также отметили, что материалы, касающиеся еще одного производителя, переданы в Государственную налоговую службу для принятия решения о лишении его лицензии.

В свою очередь представители бизнес-ассоциаций во время круглого стола отметили, что эффективность работы БЭБ в последнее время существенно повысилась, бизнес надеется, что эта тенденция будет сохраняться и дальше.

В частности, в ассоциации "Укртабак" отмечают, что за последние два года правоохранительными и контролирующими органами выполнен огромный объем работы.

"Компании-члены ассоциации надеются, что в будущем положительная динамика и темпы работы Бюро экономической безопасности и других органов в этом направлении сохранятся" , - отметила во время встречи гендиректор ассоциации Наталья Фесюн.

Это мнение разделяют представители Американской торговой палаты.