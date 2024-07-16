С военных могут снять уголовную ответственность за первое дезертирство

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, освобождающий военных от уголовной ответственности за первый самовольное уход из воинской части или дезертирство, если они добровольно вернутся на службу и получат письменное согласие от командира, сообщает Зеркало недели.

Как отметил депутат Ярослав Железняк, законопроект № 11322 в первом чтении поддержали 273 депутата.

Согласно предложенным изменениям законодательства, виновник должен вернуться в часть или к месту службы до окончания производства, а командир должен дать согласие на продолжение прохождения военной службы таким лицом. Такое согласие должно быть оформлено в письменном виде и передано прокурору.

После восстановления на службе виновнику должны возобновить действие контракта, выплату денежного довольствия и продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льготы и социальные гарантии. В то же время, за время прогула они не будут выплачиваться.

В то же время, как указала народная депутат Ирина Геращенко, проект закона предоставляет командирам воинских частей дискреционные полномочия решать, освобождать ли от ответственности виновных, поэтому законопроект требует тщательной доработки.

Как рассказал председатель Верховного Суда Станислав Кравченко, только в 2023 году за самовольное уход воинской части осудили 1577 военнослужащих. Это самое распространенное преступление среди украинских военных.