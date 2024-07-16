Литва передаст Украине энергетического оборудования на более чем 50 млн евро

Энергетические компании из Литвы передадут Украине оборудования на более чем 50 млн евро, сообщает Зеркало недели.

В заявлении Минэнерго отмечается, что в пакет помощи входит 300 единиц оборудования, в том числе из Вильнюсской ТЭЦ-3.

В министерстве отметили, что это поможет восстановить украинские энергетические объекты. Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что Литва является надежным другом Украины, а помощь от компаний страны обеспечит возвращение света и тепла в дома украинцев.

Также ведомство напомнило, что с начала полномасштабной российской агрессии Литва предоставила Украине 80 пакетов энергетической помощи. В частности, Вильнюс передал Киеву трансформаторы, электростанции и другое оборудование.