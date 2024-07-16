Силы обороны уничтожили вражеский комплекс С-300 на Донбассе

Силы обороны Украины в полночь поразили российский комплекс С-300 во временно оккупированной части Донецкой области, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Видео опубликовал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский у себя в Facebook.

"Выражаю благодарность воинам за успешное выполнение боевого задания! Сегодня в полночь подразделения ракетных войск Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по враждебному комплексу С-300 на территории временно оккупированной Донецкой области. По информации разведки, подтверждено поражение радиолокационной станции и пусковых установок противника" , - написал он.

По словам Сырского, более подробная информация о последствиях удара уточняется. Однако это уже не первая совместная удачная работа украинских ракетчиков и представителей других составляющих сил обороны по важным военным целям РФ. В частности, ранее уже было уничтожено более 20 пусковых установок и около 15 радиолокационных станций.