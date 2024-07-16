Силы обороны отступили из Урожайного и Крынок – СМИ

Силам обороны пришлось отступить из села Крынки, расположенного на левом берегу Днепра в Херсонской области, а также из поселка Урожайное в Волновахском районе Донецкой области. Со ссылкой на собеседника в Генштабе ВСУ, сообщает Лига.net.

По его словам, в обоих населенных пунктах было невозможно и дальше удерживать позиции.

В Крынках бои сместились на острова. Держать рубеж в населенном пункте не было смысла из-за масштабных разрушений зданий и укрытий.

Аналогичная ситуация, по словам собеседника, сложилась и в Урожайном. Позиции были разрушены и непригодны для использования, личный состав не мог выполнять свои задачи.

В целях сохранения жизней бойцов Силы обороны должны отступать от уничтоженных позиций, подчеркнул представитель Генштаба.

OSINT-сообщество DeepState сообщало об оккупации россиянами Урожайного еще 14 июля. По данным аналитиков, враг начал массированный штурм северной части поселка значительными силами – двумя ротами личного состава.