Активистам в Чехии угрожают тюрьмой за украинский флаг перед "российскими домами"

В Чехии возбудили уголовное дело против активистов из группы "Kaputin!", ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину нарисовавших многометровый украинский флаг на тротуаре перед домами, которые арендует РФ.﻿﻿ Со ссылкой на Seznam Spravy, сообщает Европейская правда.

Активисты своей акцией хотели привлечь внимание к годовщине начала большой войны против Украины и отсутствию поддержки Киева со стороны западных стран. В ответ российские жители домов кричали на них со своих балконов, один из жителей бросил в них яйцо.

Теперь полиция хочет привлечь к ответственности семерых человек, нарисовавших украинский флаг в пражском районе Бубенч в феврале, перед жилым комплексом, который арендует РФ. Им грозит до трех лет лишения свободы за повреждение имущества.

Представитель пражской полиции Рихард Грдина отметил, что нанесенный ущерб в результате акции составляет около 50 тысяч чешских крон и что разрисованная территория является охраняемой зоной.

"Я могу подтвердить, что по этому делу было начато уголовное производство. В этом случае речь идет об уголовном преступлении, поскольку нанесенный ущерб был оценен экспертным заключением почти в 50 тысяч чешских крон.

Семерых человек подозревают в совершении преступления – повреждении иностранной собственности, поскольку они совершили этот акт на объекте, который пользуется защитой в соответствии с другим правовым регулированием", – пояснил Грдина.

Флаг Украины нарисовали прямо возле жилого комплекса посольства России, во дворе огражденного комплекса. По словам активистов, эта территория является общественной и собственностью чешского государства, и у российского посольства нет договора на ее использование.

Член группы "Kaputin!" Вацлав Немец был удивлен обвинениями.

"Мы считаем, что, учитывая весь контекст, это должно расцениваться просто как проступок. Для нас речь не шла о повреждении чужого имущества. Это был политический протест, который мы считаем гораздо более серьезным, чем какой-то рисунок на тротуаре" , – сказал он.

Группа "Kaputin!" выступает против российской агрессии в Украине с самого начала полномасштабного вторжения России. В прошлом она неоднократно публично выставляла статую, изображающую главу России Владимира Путина, на золотом унитазе.Также группа выставляла на аукцион статую обнаженного Путина, чтобы купить дрон для Украины.