В Раде обсуждают продление сроков обновления данных военнообязанных - Стефанчук
16 июля — конечный срок обновления военно-учетных данных для военнообязанных, вопрос о продлении пока только обсуждается в Верховной Раде. Об этом заявил спикер ВРУ Руслан Стефанчук, сообщает Левый берег.
"Будет ли Верховная рада продлевать сроки, сейчас такие вопросы обсуждаются, однако я не знаю, найдут ли они поддержку на согласительном совете", — сказал он.
Стефанчук отметил, что обновление данных – важная составляющая войны против РФ, а затягивание с сроками – "вопрос личной ответственности каждого".