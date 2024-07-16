В Раде обсуждают продление сроков обновления данных военнообязанных - Стефанчук

16 июля — конечный срок обновления военно-учетных данных для военнообязанных, вопрос о продлении пока только обсуждается в Верховной Раде﻿. Об этом заявил спикер ВРУ Руслан Стефанчук, сообщает Левый берег.

"Будет ли Верховная рада продлевать сроки, сейчас такие вопросы обсуждаются, однако я не знаю, найдут ли они поддержку на согласительном совете" , — сказал он.

Стефанчук отметил, что обновление данных – важная составляющая войны против РФ, а затягивание с сроками – "вопрос личной ответственности каждого".