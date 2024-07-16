В Ровно полиция задержала поджигателя авто военных

В Ровно был задержан мужчина, который занимался поджогом автомобилей украинских солдат. За это он хотел получить "вознаграждение" от россиян.﻿ Со ссылкой на полицию Ровенской области, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

По информации правоохранителей, 22-летний житель Ровно в одном из российских чат-ботов нашел предложение поджечь авто украинских военных за несколько тысяч долларов. Россияне хотели выдать соответствующие видео за поджоги авто сотрудников ТЦК, чтобы создать картинку сопротивления мобилизации в Украине.

facebook.com/police.in.Rivne.region

facebook.com/police.in.Rivne.region

Полиция выяснила, что злоумышленник 2 июля поджег автомобиль Nissan Almera, который принадлежал украинскому защитнику. О своей работе он сразу сообщил россиянам и прислал им соответствующие фото.

Уже через несколько дней мужчина поджег Nissan X-Trail, который готовили для отправки на передовую. Огонь также повредил Volkswagen Golf, который был припаркован рядом.

Пока неизвестно, получал ли злоумышленник деньги от россиян. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Также мужчине уже избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 242 240 гривен.

Злоумышленник признал свою вину. Также он утверждает: не знал, что работает на россиян.