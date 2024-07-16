Охматдет частично возобновил работу после ракетной атаки

Детская больница Охматдет в Киеве частично возобновила работу после российской ракетной атаки 8 июля. Со ссылкой на пресс-службу заведения, сообщает Корреспондент.

"Несмотря на атаку на прошлой неделе, мы рады сообщить, что некоторые отделения Охматдета уже возобновили свою работу. Сегодня снова открылось приемное отделение неотложной помощи, которое теперь обслуживает и пациентов хирургического профиля. Часть онкологических отделений вернулась к работе, кроме отделения трансплантации костного мозга - оно временно работает на базе Киевского городского центра нефрологии и диализа" , - говорится в сообщении.

Также отмечается, что отделения микрохирургии, отоларингологии и челюстно-лицевой хирургии работают на базе Первой областной взрослой больницы.

Кроме того, в Охматдете работают следующие отделения:

Экстренная медицинская помощь (emergency);

Ургентная хирургия;

Абдоминальная хирургия;

Торакальная хирургия;

Ортопедия и травматология;

Центр радиологии;

Детская и подростковая гинекология;

Гнойная хирургия;

Педиатрия;

Инфекционное боксированное отделение для детей младшего возраста;

Эндокринология;

Детская неврология;

Детская урология;

Отделение анестезиологии;

Отделение анестезиологии и интенсивной терапии;

Операционное отделение.

Также в клинике снова оказывают помощь в отделениях неонатологического профиля:

Интенсивная терапия новорожденных детей;

Хирургия новорожденных;

Интенсивное выхаживание глубоко недоношенных детей;

Интенсивное выхаживание и ранняя реабилитация детей с перинатальной патологией.

Свою работу также продолжают подразделения больницы:

Центр инфекционных болезней Клиника для лечения детей, больных ВИЧ-инфекцией/СПИДом;

Центр медико-психологической, социально-реабилитационной помощи детям;

Центр службы крови;

Центр патологии гемостаза.

Недавно возобновили работу также:

Лаборатория медицинской генетики;

Украинский референс-центр по лабораторной диагностике и метрологии;

Медико-генетический центр.