В Еврокомиссии ответили, могут ли лишить Венгрию председательства в ЕС

Вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова сообщила, что комиссия юридически не может лишить Венгрию председательства в Совете ЕС, но может бойкотировать политику Орбана, сообщает Суспільне.

Юрова отметила, что как юрист она может утверждать – Венгрию не могут лишить председательства в Совете ЕС.

"Нет никакой возможности это сделать. Но мы можем бойкотировать и открыто показать, что не согласны с политикой господина Орбана. Это то, что мы делаем сейчас, и постепенно готовимся к польскому председательству, которое начинается после Нового года" , – сказала чиновница.

Она подчеркнула, что, несмотря на свои действия, Виктор Орбан не сможет нанести вред внутри ЕС.