В Еврокомиссии ответили, могут ли лишить Венгрию председательства в ЕС
Вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова сообщила, что комиссия юридически не может лишить Венгрию председательства в Совете ЕС, но может бойкотировать политику Орбана, сообщает Суспільне.
Юрова отметила, что как юрист она может утверждать – Венгрию не могут лишить председательства в Совете ЕС.
"Нет никакой возможности это сделать. Но мы можем бойкотировать и открыто показать, что не согласны с политикой господина Орбана. Это то, что мы делаем сейчас, и постепенно готовимся к польскому председательству, которое начинается после Нового года", – сказала чиновница.
Она подчеркнула, что, несмотря на свои действия, Виктор Орбан не сможет нанести вред внутри ЕС.
"Венгерское председательство приходится на то время, когда Совет не будет принимать никаких ключевых решений, поскольку мы в начале законодательного периода, изменения мандатов в институтах", – говорит Юрова.