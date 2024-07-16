Макрон принял отставку премьер-министра Атталя
Президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку премьера Габриэля Атталя. Со ссылкой на BFMTV, сообщает Европейская правда.
Во вторник 16 июля президент Франции Эмманюэль Макрон наконец принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя и его правительства. Однако они будут выполнять свои обязанности до формирования нового правительства.
Атталь и другие министры останутся в роли исполняющих обязанности до назначения нового правительства. После того он продолжит работу как депутат в новом составе Национальной ассамблеи и будет возглавлять фракцию политсилы Макрона.
Атталь, напомним, возглавлял правительство с 9 января, сменив на посту Элизабет Борн. 34-летний на то время Атталь стал самым молодым премьер-министром в истории современной Франции.