В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за слабого ветра

В Киеве 16 июля наблюдается временное ухудшение качества воздуха﻿. Об этом говорится в заявлении Киевской городской государственной администрации, сообщает Деловая столица.

"По состоянию на 16:00 16 июля уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве высокий. Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются метеорологические условия (в том числе очень низкая скорость ветра), способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха" , — говорят в КГГА.

По ее информации, на всех пунктах мониторинга воздуха фиксируется превышение предельно допустимой концентрации озона. На пункте по ул. Архитектора Вербицкого, 26 — сероводорода.

До улучшения ситуации киевлянам советуют: