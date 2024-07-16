Минобороны Румынии опровергло дезионформацию РФ об F-16 в Украине

Министерство обороны Румынии опровергло информацию российской пропаганды, что якобы на прошлой неделе в небе над Одесской областью заметили истребители F-16, которые взлетали с румынских аэродромов. Со ссылкой на News.ro, сообщает Европейская правда.

Министерство заявило о новой попытке дезинформации на платформе Telegram со стороны пропагандистских каналов, связанных с РФ, "по серии полетов, совершенных на прошлой неделе самолетами F-16 в воздушном пространстве Украины в Одесской области".

Роспропаганда в распространяемых фейках утверждала, что самолеты F-16 якобы вылетали с румынских аэродромов.

Румынское министерство заявило, что "мнимые источники российской пропаганды передают ложную информацию".

"Самолеты F-16 ВВС Румынии выполняют тренировочные и патрульные миссии исключительно в национальном воздушном пространстве, в строгом соответствии с правилами, установленными международным правом" , – говорится в заявлении.

Распространенную дезинформацию в министерстве связали с саммитом НАТО в Вашингтоне, на котором были приняты важные решения по поддержке оборонных усилий Украины.

Напомним, недавно Соединенные Штаты совместно с Нидерландами сорвали поддерживаемую РФ пропагандистскую кампанию с использованием искусственного интеллекта для распространения дезинформации в западных странах.

А европейские спецслужбы еще несколько месяцев назад предупредили правительства своих стран, что Россия планирует диверсии по всему континенту.