Минобороны пообещало запуск "еБронирования" в ближайшее время
Министерство обороны совместно с Минцифры, Минэкономики и Пенсионным фондом работают над созданием услуги бронирования. Она в ближайшее время станет доступна предприятиям, сообщает Укринформ.
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.
«Мы работаем вместе с нашими партнерами – с Министерством цифровой трансформации, с Министерством экономики и Пенсионным фондом Украины над бронированием онлайн, над еБронированием. Мы будем в ближайшее время запускать полноценную услугу, сейчас она тестируется, уже есть несколько сотен успешных бронирований. Мы очень скоро сможем запустить полноценно эту услугу также для наших предприятий, компаний, чтобы можно было не тратить время на очереди, а делать то, что должно делать предприятия – укреплять наш ВВП», - отметила Черногоренко.