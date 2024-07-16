Минобороны пообещало запуск "еБронирования" в ближайшее время

Министерство обороны совместно с Минцифры, Минэкономики и Пенсионным фондом работают над созданием услуги бронирования. Она в ближайшее время станет доступна предприятиям, сообщает Укринформ.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.