Омбудсмен: К коалиции по возвращению украинских детей уже присоединились 40 стран

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец проинформировал, что уже 40 государств присоединились к Международной коалиции по возвращению украинских детей. Об этом он сказал во время презентации спецдоклада «Переопыленные. Системная российская политика уничтожения украинской идентичности детей», сообщает Укринформ.

«Я хочу поблагодарить вас, уважаемые партнеры, за всю ту помощь, которую мы получаем от вас. Относительно международных усилий - по состоянию на данный момент 40 государств - участники международной коалиции (о возвращении украинских детей - ред.). Я надеюсь, что это количество будет постоянно расти» , – отметил омбудсмен.

Он призвал международных партнеров активно участвовать в заседаниях по реализации украинской Формулы мира, в частности и пункта 4, и присоединиться к составу участников и работы в рамках Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Лубинец призвал иностранных партнеров активизировать усилия по получению информации о количестве и местах пребывания украинских детей, которые были депортированы в РФ или принудительно перемещены в границах ВОТ Украины.

«Мы просим вас и дальше поддерживать финансово и организационно программы, направленные на реабилитацию и реинтеграцию детей как жертв международных преступлений РФ. Мы хотим вас попросить, чтобы вы потребовали от РФ возвращения в Украину всех незаконно депортированных украинских детей. Уважаемые коллеги, уважаемые дипломаты – мы понимаем, что вместе мы можем это сделать» , – считает Уполномоченный по правам человека.

Он напомнил, что ранее заработал спецплан Президента Украины Владимира Зеленского «Bring Kids Back UA».

«В этот план включены разные органы, в том числе и правоохранительные, а также особое внимание уделяется сотрудничеству с гражданским обществом. Как результат - вместе нам удалось вернуть по состоянию на сегодняшний день 758 украинских детей с территории РФ, а также с ВОТ Украины» , - проинформировал Лубинец.

Омбудсмен акцентировал внимание на том, что Украина не может осуществлять возвращение детей и внедрение многих программ без помощи международных партнеров.