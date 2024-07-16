Оккупанты весь день обстреливают Херсон, увеличилось число раненых

Армия Российской Федерации продолжает обстреливать жилые кварталы Херсона, ранения получил 67-летний мужчина. Со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию, сообщает Укринформ.

"В Корабельном районе пострадал 67-летний мужчина, который в момент удара находился на улице. Его в состоянии средней тяжести доставили в больницу" , - говорится в сообщении.

У пострадавшего – взрывная травма и обломочное ранение ноги. Врачи оказывают ему помощь.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов российскими войсками днем были ранены 70-летняя женщина и 45-летний волонтер.

16 июля войска РФ нанесли по Корабельному району Херсона удар ракетой, повреждены жилые дома.