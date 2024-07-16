Венгрия единственная страна ЕС, которая не подписала заявление с осуждением РФ в Совбезе ООН

Венгрия стала единственной страной Европейского Союза, которая не подписала совместное заявление полсотни государств с осуждением РФ в Совете Безопасности ООН.﻿ Об этом свидетельствует перечень, который обнародовал в соцсети Facebook постпред Украины в ООН Сергей Кислица, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во вторник, 16 июля, Россия созвала Совбез ООН на тему "Многостороннее сотрудничество в интересах более справедливого, демократического и устойчивого мирового порядка". Таким способом страна-агрессор пытается отвлечь внимание международного сообщества от вопиющих нарушений Москвой Устава ООН и ее злоупотреблений в Совете Безопасности.

В совместном заявлении пяти десятков стран сказано, что тема дебатов является еще одной яркой демонстрацией лицемерия России на фоне ее грубой захватнической войны против Украины. Упомянутое заявление из стран ЕС не подписала только Венгрия.