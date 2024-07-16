В Госдепе объяснили статус Лаврова на заседании Совбеза ООН

Соединенные Штаты обязаны впускать на свою территорию представителей недружественных иностранных режимов для их участия в мероприятиях ООН, даже несмотря на введенные санкции. Об этом заявил спикер Госдепа США Мэтью Миллер в ответ на вопрос, как присутствие главы российского МИД Сергея Лаврова в Нью-Йорке и его председательство в СБ ООН будут влиять на авторитет Америки, который вводит санкции против российского режима, сообщает Укринформ.

«О нашем авторитете, когда речь идет о России, посмотрите на наши действия за последние два года относительно привлечения РФ к ответственности. Я думаю, что это достаточно исчерпывающий ответ на этот вопрос» , - отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

Что касается председательства представителя российского режима на заседании Совета Безопасности ООН, то речь идет о процедурах, которые существуют в самой Организации.

«Мы обязаны как страна, размещающая на своей территории ООН, разрешить иностранным дипломатам присутствовать (на заседаниях – ред.). Это обязательство в течение десятилетий выполнялось администрациями от обеих партий, и Соединенные Штаты воспринимают это серьезно» , - отметил представитель Госдепа.

Тем не менее, по его словам, Соединенные Штаты имеют возможность и вводят визовые ограничения для таких дипломатов, что позволяет им посещать только предусмотренные меры ООН.