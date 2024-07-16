РФ создает новые оружейные склады в Крымских горах
Россия создает новые склады вооружения у подножия горы Агармыш в Крыму, об этом заявил глава Крымскотатарского Ресурсного Центра Эскендер Бариев в эфире телеканала FREEДОМ, сообщает Деловая столица.
По словам Бариева, РФ в аннексированном Крыму создает новые склады вооружения и восстанавливают старые. В частности, работы проводят у подножия горы Агармыш, чтобы перевести туда склады вооружения из Феодосийского района, где неоднократно были нанесены удары со стороны украинской армии.
"Туда они не пускают гражданских лиц. И с одной стороны, они говорят, что это для хранилища твердых бытовых отходов, а с другой стороны, хранилища ТБО не охраняют так активно. И потому есть предположение, есть мнение, что там создают новые склады для того, чтобы из Кировского района перевести туда склады вооружения. Потому что по Кировскому району неоднократно были нанесены удары со стороны ВСУ", – рассказал Эскендер Бариев.
Также Бариев говорил о восстановлении Россией состава ядерного оружия "Феодосия-13".
"Мы неоднократно говорили о том, что, начиная с 2014 года, они, в частности, начали восстанавливать объекты, построенные еще в советское время, там, где могут размещаться именно ядерные боеголовки. В то же время я пока не могу подтвердить, что непосредственно ядерные боеголовки есть на территории Крыма. То, что речь идет о Феодосии, здесь как раз в районе Кызылташ, Краснокаменки и в районе Коктебеля, в том направлении, там действительно в советское время готовили, там даже такие катакомбы есть, в частности, идут аж в Старый Крым", – отметил глава КРЦ.