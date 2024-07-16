РФ создает новые оружейные склады в Крымских горах

Россия создает новые склады вооружения у подножия горы Агармыш в Крыму, об этом заявил глава Крымскотатарского Ресурсного Центра Эскендер Бариев в эфире телеканала FREEДОМ, сообщает Деловая столица.

По словам Бариева, РФ в аннексированном Крыму создает новые склады вооружения и восстанавливают старые. В частности, работы проводят у подножия горы Агармыш, чтобы перевести туда склады вооружения из Феодосийского района, где неоднократно были нанесены удары со стороны украинской армии.

"Туда они не пускают гражданских лиц. И с одной стороны, они говорят, что это для хранилища твердых бытовых отходов, а с другой стороны, хранилища ТБО не охраняют так активно. И потому есть предположение, есть мнение, что там создают новые склады для того, чтобы из Кировского района перевести туда склады вооружения. Потому что по Кировскому району неоднократно были нанесены удары со стороны ВСУ" , – рассказал Эскендер Бариев.

Также Бариев говорил о восстановлении Россией состава ядерного оружия "Феодосия-13".