Никаких дискуссий об Украине без Украины: Мишель написал письмо Орбану

Ротационное председательство в Совете ЕС не играет роли в представительстве Евросоюза на международной арене и на это Венгрию не уполномочил Европейский совет. Об этом президент Шарль Мишель написал Виктору Орбану в ответ на письмо венгерского премьера от 12 июля, в котором тот, среди прочего, предлагал возобновить дипломатические отношения с Россией, сообщает Радио Свобода.

Документ, датированный 16 июля, попал в распоряжение Радио Свобода. Глава Евросовета отметил, что принимает во внимание мнения и предложения венгерского премьера, и в то же время обращает его внимание, что позиция ЕС в отношении Украины согласована консенсусом и подтверждена во время последнего саммита лидеров , состоявшийся в июне.

«Мы, ЕС, подтвердили нашу непреклонную приверженность поддерживать Украину и ее народ столько, сколько это потребуется, и настолько интенсивно, насколько это необходимо» , – указывает Шарль Мишель.

Президент Евросовета также напоминает об отсутствии мандата в Венгрии, на ротационной основе в настоящее время председательствующего в Совете ЕС, выступать от имени объединения на международной арене.

«Я четко заявил об этом еще до вашего визита в Москву, и впоследствии это было повторено высоким представителем Боррелем в его заявлении от 5 июля» , – отмечает чиновник.

Шарль Мишель также исключает утверждение Орбана о том, что ЕС проводил «провоенную политику», указывая, что ситуация выглядит наоборот: «Россия является агрессором, а Украина – жертвой, реализующей свое законное право на самооборону». Наиболее прямым путем в мир высокопоставленный чиновник ЕС называет вывод Россией ее войск из Украины.

В письме президент Евросовета резюмирует, что ни одна дискуссия об Украине не может проходить без Украины.

«ЕС последовательно стремится создать широкую международную поддержку всеобъемлющего, справедливого и длительного мира на основе Устава ООН и международного права в соответствии с ключевыми принципами и целями украинской Формулы мира. Евросоюз не жалеет усилий, чтобы связаться со всеми партнерами в этом плане, включая Китай» , – отмечает Мишель.

Президент Евросовета также отметил, что копию этого письма получат государства-члены ЕС. О переписке также сообщат Украине.

Ранее Виктор Орбан направил Шарлю Мишеля письмо, в котором проинформировал его о результатах своей так называемой мирной миссии: турне по Киеву-Москве-Пекину-Вашингтону-Флориде. Последняя остановка на этом маршруте связана с тем, что венгерский премьер принимал в своем имении кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

Орбан отмечает, что интенсивность войны России против Украины "в ближайшее время существенно усилится". Венгерский топ-чиновник призывает к переговорам с Китаем о мирной конференции и возобновлении дипломатических отношений с Россией, а также «политического наступления» на Глобальный Юг.

Венгерский премьер также отмечает, что в случае победы на выборах в США Дональда Трампа республиканец не будет ждать инаугурации, а «немедленно» будет готов взять на себя роль мирного посредника.

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