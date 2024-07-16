Генштаб: Активнее всего на Покровском направлении, обезврежено почти 200 окупантов

В течение 16 июля на фронте произошло 86 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими захватчиками, больше всего - на Покровском и Кураховском направлениях.﻿ Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины относительно оперативной информации по состоянию на 22:00 вторника, 16 июля.

"В общей сложности с начала этих суток произошло 86 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли по территории Украины три ракетных удара, а также 46 авиаударов, сбросив 82 УАБа. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 417 дронов-камикадзе и совершили более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам" , - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении враг пять раз атаковал оборонительные рубежи наших подразделений неподалеку от Волчанска и Глубокого.

На Купянском направлении противник девять раз проводил наступательные штурмы в районах Синьковки, Новоселовки, Песчаного, Берестового и Андреевки. Украинские защитники отбили шесть атак, еще три - продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики шесть раз безрезультатно атаковали позиции украинцев недалеко от Невского и Макеевки.

На Северском направлении враг наступал в районах Верхнекаменского, Северного и Переездного. Защитники украинской земли остановили восемь атак россиян, еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении продолжается два боестолкновения вблизи Клищиевки.

На Торецком направлении россияне семь раз атаковали силы обороны у Северного, Торецкого и Нью-Йорка. Наши воины остановили шесть вражеских атак, одна атака – продолжается.

Наибольшую активность русские захватчики проявили на Покровском направлении. С начала этих суток, россияне 19 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Прогресс и Новоселовка Первая. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 192 оккупанта, 74 из них - безвозвратно. Также уничтожены танк, две бронемашины "Тигр", два БПЛА "Ланцет" и один "Supercam". Кроме этого, повреждены БТР, танк, два МТ-ЛБ и автомобиль.

На Кураховском направлении враг также активен – 17 раз атаковал наши позиции вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки. По уточненной информации, два боя – продолжаются.

На Времивском направлении захватчики совершили наступательные действия возле Водяного и Константиновки. В конце концов, во время двух боестолкновений - потерпели неудачу.

На Приднепровском и Ореховском направлениях все усилия оккупантов потеснить наши подразделения с занимаемых позиций также не имели успеха.

На других направлениях ситуация существенных изменений - не претерпела.