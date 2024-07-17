РФ использует похожие танкеры, чтобы усложнить отслеживание и обойти санкции – СМИ

Супертанкер Oxis получил около миллиона баррелей российской флагманской нефти Urals с другого судна. Это судно было одним из двух, принадлежащих и эксплуатируемых российской государственной танкерной компанией Совкомфлот.﻿ Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Окончательно определить, какое именно судно передало нефть, сложно, поскольку два танкера имеют одинаковые размеры и практически не отличаются друг от друга сверху. Эти маневры показывают, как Россия может обходить санкции, и насколько сложно будет постоянно контролировать поток российской нефти, если она все чаще будет использовать скрытые перегрузки.

Однако тот факт, что российские нефтеперевозчики вынуждены идти на такие крайности, свидетельствует о том, что покупатели не готовы открыто нарушать американские санкции, принимая российские грузы, доставленные на санкционированных танкерах. Это приведет к увеличению стоимости перевозки баррелей на этих судах.

Два танкера-кандидата, оба из которых с февраля находятся под санкциями Министерства финансов США, исчезли из цифровых систем спутникового слежения несколько недель назад.

Первый, "Братск", загрузил около миллиона баррелей уральской нефти в российском черноморском порту Новороссийск в мае, согласно информации о судоходстве, увиденной Bloomberg. Второй, "Белгород", сделал то же самое в начале июня.

Затем оба были зафиксированы автоматизированными системами слежения, когда они вышли из Черного моря через турецкий пролив Босфор и были отслежены во время их плавания через Индийский океан к местам к югу от Индии, где автоматизированные сигналы слежения прекратились.

"Братск" исчез с радаров 13 июня, "Белгород" - 11 дней спустя.

Оба танкера имеют одинаковую длину и ширину, одинаковый красновато-оранжевый цвет палубы и одинаковые трубопроводы. Однако важно то, что за пределами флота Совкомфлота нет судов, которые имеют такие же характеристики.

VLCC Oxis передает ложный автоматизированный сигнал о своем местонахождении, показывая, что он стоит на якоре в Ормузском проливе, недалеко от иранского нефтяного терминала Джаск. Однако спутниковые снимки не показывают ни одного судна в указанном месте.

На самом деле, Oxis находился примерно в 100 милях к юго-востоку, посреди Оманского залива, когда происходила перекачка груза, свидетельствуют спутниковые снимки.