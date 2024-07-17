Суд продлил меру пресечения бывшему главе Верховного суда Князеву

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему председателю Верховного суда Всеволоду Князеву. Со ссылкой на ВАКС, сообщает Новое время.

В частности, Князев должен прибывать по каждому требованию к следователю (детективу), прокурору и суду; не покидать без разрешения следователя (детектива), прокурора или суда территорию Украины; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; не общаться с определенными в постановлении суда людьми: сдать на хранение свой загранпаспорт и другие документы.

В ВАКС добавляют, что следующее заседание по делу Князева назначили на 30 июля.