В ВМС рассказали, сколько удалось уничтожить российских кораблей

Украинские военные уничтожили уже 28 российских кораблей. В этом списке - и подлодка "Ростов-на-Дону". Ссылаясь на заявление во время брифинга спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, сообщает РБК-Украина.

"Общая цифра равна 28, с учетом уничтоженной подводной лодки "Ростов-на-Дону", которая была поражена в сухом доке" , - рассказал он.

Но, по словам спикера, важен фактор не только количественный, но и качественный.