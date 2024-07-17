В ВМС рассказали, сколько удалось уничтожить российских кораблей
Украинские военные уничтожили уже 28 российских кораблей. В этом списке - и подлодка "Ростов-на-Дону". Ссылаясь на заявление во время брифинга спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, сообщает РБК-Украина.
"Общая цифра равна 28, с учетом уничтоженной подводной лодки "Ростов-на-Дону", которая была поражена в сухом доке", - рассказал он.
Но, по словам спикера, важен фактор не только количественный, но и качественный.
"Среди уничтоженных кораблей - три носителя крылатых ракет, подлодка и два новых корабля, новейших - "Аскольд" и "Циклон", это фактически представители всех классов, начиная от флагмана, который был ракетным крейсером, и заканчивая ракетными катерами, которые предназначены для переброски небольшого количества десанта и патрулирования, такие как: "Раптор", "Серна", "Тунец", – перечислил Плетенчук.