Российские власти решили сделать "зону отчуждения" в Белгородской области
Российские власти решили превратить приграничные с Украиной районы Белгородской области в "зону отчуждения" из-за "крайне сложной оперативной ситуации". Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Цензор.НЕТ.
Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, власти Белгородской области с 23 июля ограничат въезд в 14 населенных пунктов, в которых складывается "крайне сложная оперативная ситуация".
"Если жители захотят приехать, то им нужно будет подать заявку главам поселений или главам муниципалитетов. Пропускать будем только взрослых мужчин по жесткому регламенту: в бронированном автомобиле с РЭБом, в средствах индивидуальной защиты - бронежилете и каске - и в сопровождении военных", - добавил Гладков.