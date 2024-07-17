Российские власти решили сделать "зону отчуждения" в Белгородской области

Российские власти решили превратить приграничные с Украиной районы Белгородской области в "зону отчуждения" из-за "крайне сложной оперативной ситуации". Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, власти Белгородской области с 23 июля ограничат въезд в 14 населенных пунктов, в которых складывается "крайне сложная оперативная ситуация".