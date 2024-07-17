Партизаны сообщили о многочисленных огневых точках оккупантов на пляжах в Крыму

Партизаны нашли большое количество огневых точек на пляжах Евпатории, что в оккупированном в Крыму, сообщает Новое время.

Партизанское движение Атеш сообщает, что российским оккупантам все равно, что они постоянно подвергают опасности гражданское население, размещая военную технику и оборонительные сооружения в местах отдыха, рядом с гражданскими объектами, а также среди домов местных жителей.