Оккупанты создают список шахт на ВОТ Донетчины для "приватизации"

Россияне продолжают мародерствовать на временно оккупированных территориях. В Донецкой области формируют список шахт для так называемой приватизации. Со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС), сообщает Цензор.НЕТ.

"Оккупационная администрация ВОТ Донетчины начала формировать списки еще не закрытых шахт, которые вскоре выставят на продажу. Заметим, что у оккупантов это означает передачу имущества причастным структурам, которые затем вырезают оборудование на металл" , - говорится в сообщении.

Как отмечают в ЦНС, в самой оккупационной администрации не скрывают, что регион должен "переориентировать экономику", то есть анонсировали дальнейшее закрытие шахт.