Россияне уничтожили переправу для гражданских через реку Оскол - Харьковская ОВА

В Купянской общине Харьковской области россияне в очередной раз уничтожили переправу через реку Оскол, ситуация на Купянском направлении остается тяжелой. Об этом в комментарии журналистам сказал начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает Укринформ.

"Купянское направление так же тяжелое (как и Харьковское - ред.). Кое-где мы фиксируем даже больше боевых столкновений и попыток врага штурмовать позиции наших военнослужащих именно по Купянскому направлению. Сегодня ночью враг в очередной раз разрушил переправу через реку Оскол. Сейчас будем принимать все меры по ее восстановлению и восстановлению, это уже, к сожалению, типичная ситуация для нас" , - сказал Синегубов.

По его данным, по переправе ударили ракетой.

“Враг показывает, что для него это принципиально, поскольку раньше он избивал туда либо управляемыми авиабомбами, либо другими средствами. Сегодня прилетела кета типа Х, поэтому мы понимаем, что для врага эта цель приоритетна. В сочетании с усилением штурмов, уничтожением переправ – Купянское направление остается для врага приоритетным” , - отметил начальник ОВА.

Переправа будет восстановлена, поскольку она используется, в том числе, для эвакуации.