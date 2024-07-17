В Польше расследуют возможный слив секретных данных бывшим министром обороны

Польская прокуратура расследует возможное раскрытие секретной информации экс-министром обороны Мариушем Блащаком после получения уведомления о подозрении в совершении преступления от Службы военной контрразведки Польши (SKW).﻿ Об этом передает RMF24, сообщает Европейская правда.

Речь идет о рассекречивании части документа плана применения Вооруженных сил Республики Польша "Стража". В документе подробно описано, как военные должны были защищать Польшу от возможного российского нападения.

Служба военной контрразведки заявила, что после обнародования 17 сентября 2023 года Блащаком информации из документа об оперативных планах Вооруженных сил Польши провела проверку состояния защиты секретной информации в ведомстве.

Как отмечает SKW, она установила нарушения в части ненадлежащего обращения с секретной информацией, которые действовали в ущерб интересам защиты секретной информации и соответствовали признакам преступлений.

"Выполняя обязанности... руководитель Службы военной контрразведки 17 июля 2024 года подал в прокуратуру сообщение о подозрении в совершении преступления бывшим министром национальной обороны Мариушем Блащаком" , – говорится в сообщении.

Осенью 2023 года во время парламентской избирательной кампании Блащак рассекретил часть плана "Варта", обвинив тогдашнюю оппозицию в том, что она хотела передать часть Польши к востоку от Вислы агрессору.

На прошлой неделе Сейм Польши поддержал снятие иммунитета с Блащака, нынешнего депутата от "Права и справедливости", который фигурирует в деле о "публичном оскорблении" из-за несбитой ракеты возле города Быдгощ.

Напомним, речь идет об инциденте конца апреля 2023 года, когда вблизи города Замость, примерно в 15 километрах от Быдгоща, нашли остатки неидентифицированного военного объекта. Позже заявили, что речь идет о российской ракете, которая залетела в воздушное пространство в декабре 2022-го.

Тогдашний министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что ему не доложили о пересечении ракетой воздушного пространства, и обвинил в этом Пйотровского. Генерал подал в отставку в октябре 2023 года, незадолго до парламентских выборов.