Польша готовит операцию с участием военных на границе с Беларусью
Польша привлечет 17 тысяч военных для операции Безопасное Подляшье на границе с Беларусью. Об этом пишет польское издание RMF24 со ссылкой на министра обороны Польши Владислава Косиняк-Комыша, сообщает Новое время.
По его словам, операция стартует 1 августа.
«Будут завершены две операции — одна по обучению, одна по охране границы — и будет создана одна операция Безопасное Подлясье, в которой примут участие до 17 тысяч солдат», — заявил глава Минобороны.
Руководить операцией будет 18-я механизированная дивизия. Польский министр добавил, что для обучения солдат на границе будут принимать участие полицейские, в том числе участвовавшие в миссии в Косово.
Польские чиновники добавили, что количество попыток незаконного пересечения границы сократилось вдвое.
«Это очень конкретный результат, связанный с тем, что мы отодвинули контрабандистов от самой границы», — отметил министр.