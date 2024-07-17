Польша готовит операцию с участием военных на границе с Беларусью

Польша привлечет 17 тысяч военных для операции Безопасное Подляшье на границе с Беларусью. Об этом пишет польское издание RMF24 со ссылкой на министра обороны Польши Владислава Косиняк-Комыша, сообщает Новое время.

По его словам, операция стартует 1 августа.

«Будут завершены две операции — одна по обучению, одна по охране границы — и будет создана одна операция Безопасное Подлясье, в которой примут участие до 17 тысяч солдат» , — заявил глава Минобороны.

Руководить операцией будет 18-я механизированная дивизия. Польский министр добавил, что для обучения солдат на границе будут принимать участие полицейские, в том числе участвовавшие в миссии в Косово.

Польские чиновники добавили, что количество попыток незаконного пересечения границы сократилось вдвое.