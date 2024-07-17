В Комитете ВР согласовали налог на газированные напитки

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов поддержал законопроект №9032-1, предусматривающий введение с 2025 года налога на сладкую воду﻿. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Деловая столица.

Документ поддержали 16 парламентариев, еще один высказался против, четверо — воздержались.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины, которыми отнести воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластителей или ароматических веществ в подакцизные товары и установить специфическую ставку налога в размере 0,1 евро за 1 литр напитка.

Согласно расчетам Министерства экономики, цена на напитки вырастет примерно на 4 грн/литр.