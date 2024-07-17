В "Дія" запустили бронирование от мобилизации: как воспользоватся услугой
У руководителей критически важных предприятий появилась возможность бронировать своих сотрудников от мобилизации в "Дії". Со ссылкой на Минэкономики Украины, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.
Как работает бронирование в "Дії":
- руководитель предприятия подает через портал "Дія" заявление о бронировании и заверяет его электронной подписью;
- система автоматически проверяет по реестрах официальное трудоустройство работника и информацию о нем в реестре "Оберіг";
- если проверка успешная, информация о бронировании появится в приложении "Резерв+".
В ведомстве уточнили, что вскоре выписку о бронировании можно будет скачать на портале "Дія" и при необходимости распечатать.
Напомним, в Украине для сотрудников критически важных для экономики страны предприятий, которые являются военнообязанными, предусмотрели возможность бронирования от мобилизации.
До этого бронирование было доступно только в офлайн-формате. Необходимо было подавать соответствующие документы, поэтому процедура занимала много времени.
Теперь же, как подчеркивали в Минцифры, забронировать своих сотрудников через "Дію" можно в течение часа.