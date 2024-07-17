В Ирпене сдали в эксплуатацию первую многоэтажку, отстроенную за деньги United24

В Киевской области сдан в эксплуатацию первый из 18 многоквартирных домов, которые отстраивают за деньги, собранные на фандрейзинговой платформе United24. Об этом заявило Министерство инфраструктуры, сообщает Лига.Бизнес.

Речь идет о пятиэтажном многоквартирном доме в городе Ирпень. В марте 2022 года россияне обстреляли дом зажигательными снарядами.

Тогда дотла сгорели все квартиры на пятом этаже. Еще часть квартир в первом подъезде сгорела из-за танковых обстрелов.

Стоимость ремонтных работ составила 77,79 млн грн.

Проект восстановления предусматривал, в частности, восстановление стен и перекрытий, крыши и кровли, замену окон и дверей, восстановление фасадных стен и их утепление, восстановление системы водоотвода и водоснабжения, а также ремонт системы отопления и внутренней отделки квартир.

Теперь 325 жильцов дома смогут вернуться в свои квартиры.

Восстановление 18 домов в рамках направления "Восстановление Украины" началось в январе 2023 года в Киевской области: в Ирпене, Бородянке, Гостомеле, а также в селах Бузова и Мила Дмитровской территориальной общины. По завершении восстановления более 4000 жителей этих общин смогут вернуться в свое жилье.

Благодаря донорам United24 из 110 стран собрано более 720 млн грн на восстановление жилых домов. Также восстановление частично реализуется благодаря средствам госбюджета и вкладам местных властей и жителей домов, которые приступили к восстановительным работам сразу после деоккупации Киевской области.