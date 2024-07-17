Энергетики обнародовали график отключений на четверг

В четверг в регионах Украины графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать в течение всех суток. Четыре очереди будут отключать одновременно шесть часов. Со ссылкой на Укрэнерго, сообщает Корреспондент.

Так, с 00:00 до 5:00 будут действовать две очереди отключений. С 5:00 до 16:00 и с 22:00 до 24:00 – три очереди.

Наибольшие ограничения будут применены в период с 16.00 до 22.00 – облэнерго задействуют четыре очереди отключений. Это означает, что отключать до 70% потребителей одновременно.