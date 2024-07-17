Минобороны сообщило окончательное число украинцев, которые обновили свои данные
За 2 месяца свои военно-учетные данные обновили 4 690 496 военнообязанных украинцев. Со ссылкой на данные Минобороны, сообщает Украинская правда.
По требованию обновленного закона о мобилизации с 18 мая по 16 июля 2024 года военнообязанные должны были обновить свои данные.
По результатам обновления, 4 690 496 военнообязанных выполнили свой долг, отмечают в Минобороны.
Из них военно-учетные данные обновили с помощью:
- Территориальных центров комплектования и социальной поддержки: 510203 человека;
- Центров предоставления административных услуг: 1152227 человек;
- приложения "Резерв+": 3 028 066 человек.