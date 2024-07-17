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Минобороны сообщило окончательное число украинцев, которые обновили свои данные

Минобороны сообщило окончательное число украинцев, которые обновили свои данные
Фото: mil.gov.ua

За 2 месяца свои военно-учетные данные обновили 4 690 496 военнообязанных украинцев. Со ссылкой на данные Минобороны, сообщает Украинская правда.

По требованию обновленного закона о мобилизации с 18 мая по 16 июля 2024 года военнообязанные должны были обновить свои данные.

По результатам обновления, 4 690 496 военнообязанных выполнили свой долг, отмечают в Минобороны.

Из них военно-учетные данные обновили с помощью:

  • Территориальных центров комплектования и социальной поддержки: 510203 человека;
  • Центров предоставления административных услуг: 1152227 человек;
  • приложения "Резерв+": 3 028 066 человек.

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