Минобороны сообщило окончательное число украинцев, которые обновили свои данные

За 2 месяца свои военно-учетные данные обновили 4 690 496 военнообязанных украинцев. Со ссылкой на данные Минобороны, сообщает Украинская правда.

По требованию обновленного закона о мобилизации с 18 мая по 16 июля 2024 года военнообязанные должны были обновить свои данные.

По результатам обновления, 4 690 496 военнообязанных выполнили свой долг, отмечают в Минобороны.

Из них военно-учетные данные обновили с помощью: