Еврокомиссия поддержала выделение Украине почти 4,2 млрд евро - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Европейская комиссия поддерживает выделение Украине почти 4,2 млрд евро, сообщает Укринформ.

"Эта значительная помощь укрепит нашу макрофинансовую стабильность на фоне длительной борьбы за свободу. После получения этих средств общая сумма финансирования от ЕС в пределах Ukraine Facility достигнет 12 млрд евро" , - подчеркнул Шмыгаль.

Он выразил благодарность Еврокомиссии за положительную оценку прогресса Украины и президентке Урсуле фон дер Ляен за постоянную поддержку.