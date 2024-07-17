Кулеба заявил, что РФ не уйдет от ответственности за сбитие MH17

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в десятую годовщину крушения малазийского "Боинга" рейса MH17 заявил, что России не удастся избежать ответственности за то, что они совершили. Об этом пишет South China Morning Post, сообщает Зеркало недели.

"Пожизненное заключение виновных в этом преступлении является доказательством того, что России не удастся избежать ответственности. Рано или поздно те, кто начал эту трагедию, тоже должны быть привлечены к ответственности" , - отметил глава украинской дипломатии.

По его словам, Украина приложила значительные усилия для расследования аварии, тогда как Россия годами врала и манипулировала общественным мнением, пытаясь избежать ответственности.

"Правосудие произошло, по крайней мере частично, голландским судом, который установил правду и идентифицировал виновных. Но я думаю, что даже это не полностью утолило боль родных" , - резюмировал он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что обещание вступления Украины в НАТО должно быть исполнено. Он сказал, что украинцы не могут ожидать этого еще 75 лет.