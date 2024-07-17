Омбудсмен назвал количество защитников, которых вернули из плена с начала полномасштабной войны

С начала полномасштабного вторжения России в Украину из российского плена удалось вернуть 3 405 украинских защитников﻿. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Деловая столица.

"В общей сложности удалось вернуть 3405 наших людей с начала полномасштабного вторжения домой. Это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, пограничники" , — отметил Лубинец.