Иран откинул обвинения в причастности к покушению на Трампа
Иран опроверг свою причастность к заговору с целью убийства бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом пишет DW, сообщает Новое время.
«Тегеран отверг то, что он назвал „необоснованными и злонамеренными“ обвинениями, которые связывают его с заговором для убийства Трампа», — говорится в сообщении.
Американский телеканал CNN сообщил во вторник, что спецслужбы Соединенных Штатов получили разведывательную информацию о якобы планах Ирана совершить покушение на Трампа. Это заставило Секретную службу США усилить меры безопасности вокруг него в последние недели.
В то же время источники сообщили, что нет никаких признаков того, что Томас Мэтью Крукс, который пытался убить бывшего президента, был связан с этими планами.
Представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани подчеркнул, что Иран «решительно отвергает любую причастность к недавнему вооруженному нападению на Трампа».