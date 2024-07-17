Иран откинул обвинения в причастности к покушению на Трампа

Иран опроверг свою причастность к заговору с целью убийства бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом пишет DW, сообщает Новое время.

«Тегеран отверг то, что он назвал „необоснованными и злонамеренными“ обвинениями, которые связывают его с заговором для убийства Трампа» , — говорится в сообщении.

Американский телеканал CNN сообщил во вторник, что спецслужбы Соединенных Штатов получили разведывательную информацию о якобы планах Ирана совершить покушение на Трампа. Это заставило Секретную службу США усилить меры безопасности вокруг него в последние недели.

В то же время источники сообщили, что нет никаких признаков того, что Томас Мэтью Крукс, который пытался убить бывшего президента, был связан с этими планами.

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани подчеркнул, что Иран «решительно отвергает любую причастность к недавнему вооруженному нападению на Трампа».