Пресссекретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что он очень хорошо ладил с Путиным. Об этом пишут РосСМИ, сообщает Корреспондент.

Песков заявил, что "во время пребывания Дональда Трампа президентом США относительно России вводились все новые ограничения и ничего хорошего не делалось, однако между странами был диалог".

По словам спикера Кремля, это "можно отнести к положительным моментам".