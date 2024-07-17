В Кремле назвали "положительный момент" при президентстве Трампа
Пресссекретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что он очень хорошо ладил с Путиным. Об этом пишут РосСМИ, сообщает Корреспондент.
Песков заявил, что "во время пребывания Дональда Трампа президентом США относительно России вводились все новые ограничения и ничего хорошего не делалось, однако между странами был диалог".
По словам спикера Кремля, это "можно отнести к положительным моментам".