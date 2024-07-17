Нидерланды заверили, что передадут Украине F-16 "в ближайшее время"

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что истребители F-16 от Нидерландов поступят в Украину в ближайшее время. Ссылаясь на комментарий Брекельманса в Гааге, сообщает Укринформ.

“Я могу сказать, что F-16 поступят в ближайшее время, и что мы упорно работаем, чтобы это произошло как можно быстрее. Но я не буду делиться никакими подробностями. Причина не в том, что я не хочу информировать общественность, потому что хотел бы информировать всех, насколько это возможно. Но мы знаем, что F-16 является мишенью для России, и если мы поделимся деталями, точной датой и временем, то это будет очень ценная информация для российского режима. И мы не хотим делать их более информированными, чем они есть. Поэтому это то, чем я не буду делиться” , - сказал он.

Он также отметил, что украинские пилоты очень быстро учатся и делают удивительную работу.

“Также я не буду называть их точное количество, потому что это тоже ценная информация для России. Я могу сказать, что то, что сейчас делают украинские пилоты, это действительно удивительно. Обычно нидерландским пилотам нужно много лет, иногда даже более пяти лет, чтобы изучить F-16, чтобы изучить систему, которая достаточно сложна. Украинские пилоты сейчас делают это через год-полтора. Это действительно что-то выдающееся” , - сказал он.

По его словам, все процессы передачи вооружений должны проходить безопасным и надежным способом.

Он также отметил, что истребители важны для обороны и защиты.