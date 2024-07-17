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Россияне уничтожили в Лимане админздание "Укрзализныци"

Россияне уничтожили в Лимане админздание "Укрзализныци"
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Вследствие российских обстрелов разрушено и не подлежит восстановлению административное здание железной дороги в Лимане Донецкой области.﻿﻿ Со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци", сообщает Украинская правда.

Указано также, что другие помещения получили существенные повреждения.

Железнодорожники рассказывают, что уже пытались восстановить их после предыдущих обстрелов, поставили новые окна, провели кое-где косметический ремонт - на этот раз масштаб разрушений существеннее.

"К счастью, жертв или пострадавших среди работников железной дороги удалось избежать, однако так везет не всегда", - добавили в УЗ.
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facebook.com/Ukrzaliznytsia

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