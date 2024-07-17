Зеленский утвердил новую Стратегию морской безопасности Украины

Президент Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по новой Стратегии морской безопасности Украины﻿. Об этом глава государства заявил в вечернем обращении, сообщает Деловая столица.

По его словам, документ учитывает изменения и новации безопасности, которые удалось обеспечить, в частности, в Черном море и в развитии украинских сил.

"Это современная стратегия и реализуем ее вместе с нашими партнерами. В ближайшее время я намерен обсудить с ними детали этой стратегии. С теми, кто, как и мы, желает стабильной безопасности для своих регионов и всего мира" , — заявил Зеленский.

Он выразил благодарность работникам государственных институций, военным, специальным службам и всем представителям гражданского общества Украины, кто был вовлечен в подготовку Стратегии.

Ранее президент комментировал этот документ так: "Украина всегда теперь будет таким государством, которое способно защищать собственные интересы на море, транспортные артерии и интересы наших союзников и партнеров".