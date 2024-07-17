В Крынках на Херсонщине пропали без вести сотни украинских военных - СМИ

Без вести пропавшими в селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области считаются 788 украинских военных. Об этом пишет "Слідство.Інфо" со ссылкой на данные полиции, сообщает Новое время.

По информации правоохранителей, такое количество мужчин разыскивают как без вести пропавших там в период с октября 2023-го до конца июня 2024-го. Кроме того, из Крынков удалось вывезти и похоронить 262 павших защитников за этот период.

Плацдарм неподалеку Крынок держался как минимум с осени 2023 года. 17 ноября в ВСУ впервые официально сообщили, что украинские бойцы закрепились на нескольких плацдармах на оккупированном левом берегу Днепра в Херсонской области.

Уже бывший министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу еще в феврале соврал о «зачистке» Крынок на левобережье.

Как сообщали в Силах обороны юга, в Крынках уже не осталось ни одного уцелевшего здания, там постоянно происходили боевые действия. Также они рассказывали, что из Крынок не возвращалось 60−70% штурмовых групп врага.