Лавров возмутился "подходами" для РФ в обсуждениях второго Саммита мира

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсуждение о проведении второго Саммита мира по Украине содержит подходы, которые являются неприемлемыми для России и "многих других" государств.﻿﻿ Со ссылкой на Лаврова на пресс-конференции в ООН, сообщает Украинская правда.

Он сказал, что в основе обсуждений для проведения второго Саммита мира лежит "формула Зеленского", "о неприемлемости которой всем давно известно".