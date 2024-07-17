Лавров возмутился "подходами" для РФ в обсуждениях второго Саммита мира
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсуждение о проведении второго Саммита мира по Украине содержит подходы, которые являются неприемлемыми для России и "многих других" государств. Со ссылкой на Лаврова на пресс-конференции в ООН, сообщает Украинская правда.
Он сказал, что в основе обсуждений для проведения второго Саммита мира лежит "формула Зеленского", "о неприемлемости которой всем давно известно".
"Говоря о том, чем же там (участники потенциального второго саммита мира. – Ред) будут заниматься, все так или иначе формулировали абсолютно односторонние, абсолютно неприемлемые для нас – и для многих других, искренне заинтересованных в мире, – подходы", – сказал Лавров.